Иркутск, 13 августа, 2019, 09:19 — ИА Регнум. Ситуация с природными пожарами в Иркутской области продолжает оставаться напряженной, а усилия по ликвидации очагов возгораний, судя по официальной информации регионального ГУ МЧС РФ, не слишком впечатляют. Может быть поэтому пресс-служба ведомства в оперативной информации перешла на обозначение в метрах ликвидированной горящей кромки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата с сайта ГУ МЧС по Иркутской области Сообщение иркутских спасателей о работах по ликвидации природных пожаров в регионе: ликвидировано 8 тысяч метров горящей кромки

Напомним, по состоянию на 13 августа действующими в Приангарье остаются 33 пожара общей площадью 74 654 га, где 67 711 га покрыты лесом. А потушено за сутки всего 12 пожаров общей площадью 1 779 га, в том числе 1502 га, покрытых лесом.

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И это при том, что в тушении лесных пожаров, судя по официальный информации МЧС РФ, было задействовано три воздушных судна.

ГУ МЧС РФ по Иркутской области «Двумя самолетами «Бе-200ЧС» совершено четыре вылета на пожары, действующие в Качугском районе. Всего произведено 32 слива объемом 384 тонны воды — снижена интенсивность горения, ликвидировано восемь тысяч метров горящей кромки. Вертолетом Ми-26, который произвел более 60 сливов на пожаре в Усть-Кутском районе, ликвидировано 12 тысяч метров горящей кромки».

Всего к ликвидации лесных пожаров, действующих в регионе, привлечены 1174 человека и 174 единиц техники. Тем временем, за сутки площадь лесных пожаров, которые не будут потушены в России, увеличилась на 50 тысяч гектаров. В основном, это произошло из-за так называемых пожаров-отказников в Красноярском крае, Якутии и Иркутской области.

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