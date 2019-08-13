Сеул, 13 августа, 2019, 09:18 — ИА Регнум. Снимки рестайлингового Hyundai Elantra в камуфляже появились в интернете. Об этом сообщает портал 32cars.ru.

32cars Hyundai Elantra

Сообщается, что обновленный седан, сфотографированный во время тестовых заездов на дорогах общего пользования, частично закрыт маскировочной плёнкой. Однако это не помешало рассмотреть некоторые особенности нового авто.

Модернизации подверглись передние фары, противотуманные фонари и светодиодные задние фонари. Кроме того, автопроизводители снабдили авто другими бамперами и спортивными колесами. Перед модели украшает каскадная радиаторная решетка и рельефный капот.

Внутри авто имеется 8-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательного комплекса. Он получил поддержку Android Auto и Apple CarPlay. Кроме того, в седане установлен многофункциональный руль.

Под капотом автомобиля мотор на 1,6 или 2,0 литров.

Напомним, компания Hyundai Motor объявила о рекордном уровне продаж гибридных машин. За последние десять лет автопроизводитель реализовал более 1 млн таких авто.

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