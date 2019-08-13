Улан-Удэ, 13 августа, 2019, 08:55 — ИА Регнум. Площадь пожаров в так называемой зоне контроля Бурятии за сутки выросли почти на 3 тыс. га и составила 102,8 тыс. га. Об этом 13 августа сообщили ИА REGNUM в республиканском агентстве лесного хозяйства.

(сс) skeeze Лесной пожар

Кроме того, проводилась работы по тушению десяти лесных пожаров в Баргузинском, Курумканском и Северо-Байкальском районах на общей площади около 2 тыс. га.

«За сутки на тушении работало 330 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей, задействовано 40 единиц лесопожарной техники», — отметили в РАЛХ.

Также продолжают полыхать леса в Забайкальском национальном парке, Джергинском и Баргузинском заповедниках на площади в 1,1 тыс. га. Там работают более 170 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников. На территории учреждений ранее был введён режим ЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в РАЛХ назвали причины лесных пожаров. По словам исполняющего обязанности руководителя ведомстваДмитрий Баклашкин, во всём виноваты природно-климатические условия и большая грозовая активность. Он также назвал сумму ущерба от возгораний в зоне контроля.

Читайте также:

Надежда только на дождь. В Бурятии назвали причину лесных пожаров

1 га леса стоит 10 рублей? В Бурятии оценили ущерб от «наблюдаемых» пожаров