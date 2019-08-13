Афины , 13 августа, 2019, 08:40 — ИА Регнум. Офицер Военно-воздушных сил Турции перебежал на греческую территорию и попросил там политического убежища, сообщает 13 августа портал Newpost. gr со ссылкой на источник в правоохранительных органах Греции.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Отмечается, что турецкий офицер был задержан и содержался в отделении полиции на греческом острове Калимнос. Военный приехал на остров, чтобы «скрыться от правительства президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана», пишет портал.

При этом пока остается неизвестным, как именно офицер прибыл на остров Калимнос. Вместе с тем официального подтверждения данной информации пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, после неудачной попытки государственного переворота в Турции в июле 2016 года в стране были арестованы более 50 тыс. человек. Более 140 тыс. госслужащих и военных были уволены. В феврале 2018 года греческая береговая охрана обнаружила надувную лодку с 17 турецкими госслужащими и судьями, которые бежали от «преследований режима».

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