Париж, 13 августа, 2019, 08:38 — ИА Регнум. Гуманитарное судно Ocean Viking спасло еще 105 мигрантов в международных водах у берегов Ливии и теперь в общей сложности 356 беженцев ожидают высадки в одном из европейских портов, передает BFM TV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Лодка с беженцами была замечена примерно в 40 морских милях от ливийского побережья. На борту находились 105 мужчин и подростков, в основном выходцы из Судана, в том числе 29 несовершеннолетних, включая детей в возрасте от 5 до 12 лет.

Власти Мальты, с которыми связалась организация Ocean Viking, отказались приветствовать мигрантов, полагая, что они обязаны делать это только в случае операций, проводимых в своем районе. Попытки связаться с ливийской береговой охраной были тщетными.

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини повторил «абсолютный запрет для иностранного судна заходить в итальянские воды».

«Откройте порты Франции, Испании или Норвегии», — заявил глава МВД Италии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Франция пообещала принять тридцать беженцев среди сотен мигрантов, находящихся на корабле итальянской береговой охраны Gregoretti.