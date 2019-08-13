Новосибирск, 13 августа, 2019, 08:25 — ИА Регнум. Пассажиропоток новосибирского аэропорта «Толмачёво» на региональных авиалиниях вырос. За первые шесть месяцев 2019 года он составилболее 526 тысяч человек. Тем самым показатели 2018 года были превышены на 21%. Такие данные ИА REGNUM предоставили в пресс-службе аэропорта.

Obakeneko Аэропорт «Толмачёво». Новосибирск

В текущем году рейсы в рамках государственной программы субсидирования выполнялись по 18 направлениям. Количество пассажиров на этих рейсах составило почти 119 тысяч человек (+569%).

Напомним, международный аэропорт «Толмачёво» является крупнейшим за Уралом транзитным авиаузлом на направлениях между Европой и Азией.

В 2018 году новосибирский аэропорт обслужил почти 6 млн пассажиров.