Оренбург, 13 августа, 2019, 08:24 — ИА Регнум. В Оренбурге вечером 12 августа состоялась торжественная церемония открытия Международного молодежного форума «Евразия Global». С каждым годом число участников становится все больше. Врио губернатора Денис Паслер отметил, что в 2019 году поставлен рекорд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Orenburg-gov.ru Международный молодежный форум «Евразия Global». Оренбург

«Уверен, что время, проведенное на форуме, встречи, общение, новые знакомства и друзья повлияют на вашу жизнь, сказал Денис Паслер на церемонии открытия, обращаясь к участникам. — В 2019 году форум расширяет границы. Оренбург стал центром молодежной жизни всей планеты. Сегодня здесь 800 молодежных лидеров из 108 стран. Это наш новый рекорд. По собственному опыту знаю, что дружба, зародившаяся на таких мероприятиях, — самая крепкая, а совместные проекты и начинания — самые перспективные».

Он пожелал участникам форума стирать границы между людьми и преодолевать языковые барьеры, искать новые решения, создавать глобальные проекты: «Нас объединяет стремление к развитию, к глобальной коммуникации и сотрудничеству. Наша общая с вами история будет частью истории «Евразии Глобал». Открывайте себя! Открывайте Оренбуржье! Открывайте Россию!».

Приветствие в адрес Международного молодежного форума «Евразия Global» направили первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам руководителя Федерального агентства по делам молодежи Александра Бугаева, с каждым годом форум «Евразия» набирает обороты, его программы становятся более насыщенными.

Добавим, форум «Евразия Global» проходит в Оренбургской области с 12 по 18 августа. Ежедневно в рамках деловой части для участников будут организованы главные медийные встречи, темой которых станет международное молодежное сотрудничество, экономика, рынок труда, медиасфера, цифровой прорыв.

15 августа форумчане встретятся с официальным представителем МИД России, директором департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Марией Захаровой.

Напомним, первый форум «Евразия» прошёл в регионе в 2016 году по поручению президента России Владимира Путина, который поддержал инициативу оренбуржцев. В 2018 году мероприятие повысило свой статус и вошло в пул всероссийских форумных площадок. В 2018 году форум в Оренбуржье собрал 800 участников из 77 стран и 80 регионов России.