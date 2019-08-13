Екатеринбург, 13 августа, 2019, 08:37 — ИА Регнум. Активизация темы домашнего насилия в СМИ может быть задействована для лоббирования закона о профилактике домашнего насилия. Об этом заявил доцент кафедры уголовного права Уральского государственного юридического университета Данил Сергеев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Гвидо Рени. Избиение младенцев. Фрагмент

Обсуждение случаев насилия в семьях могут использовать законотворцы, считает эксперт.

«Это может использоваться в качестве лоббистских инициатив, чтобы продвигать этот закон», — сказал Сергеев.

Напомним, осенью в Госдуму планируют внести проект закона о профилактике домашнего насилия. Законопроект уже подвергся критике со стороны родительской общественности. Авторы якобы хотят легализовать механизмы для бесконтрольного вторжения в семью, опасаются родители. Интернет-шумиха о домашнем насилии направлена только на лоббирование закона, считают общественники.