Сеул, 13 августа, 2019, 08:25 — ИА Регнум. Переговоры с участием министров иностранных дел Южной Кореи, Японии и Китая Кан Гён Хва, Ван И и Таро Коно могут состояться в августе. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на чиновника правительства.

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Госслужащий допустил, что встреча министров позволит Токио и Сеулу «снизить напряженность в двусторонних отношениях». Шансы на проведение переговоров он назвал весьма высокими.

Сеул работает над организацией встречи, дата мероприятия скоро будет объявлена, уточнил чиновник. Ранее японские СМИ назвали датой возможных трехсторонних переговоров 21 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношениях Японии и Южной Кореи наблюдается обострение. Решение Верховного суда Южной Кореи об аресте имущества японских компаний для выплаты компенсаций гражданам, пострадавшим от их действий в колониальный период (1910−1945 годы), повлекло за собой экономическое противостояние двух стран.

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