Сингапур, 13 августа, 2019, 08:19 — ИА Регнум. В интересах не только Японии, но всего мира, важно, чтобы Китай не подчинился американским торговым требованиям, заявил политолог Маа Чжи Хун в статье для издания Asia Times.

Торговый порт

«Если Вашингтону удастся заставить Пекин пойти на уступки, это стало бы зловещим знаком для Японии, поскольку итоги переговоров между США и КНР будут иметь серьёзные последствия и для Японии, которая стремится заключить собственное торговое соглашение с США», — заявил эксперт.

Политолог также отметил, что в случае если «Соединённым Штатам сойдёт с рук давление на Китай, а также если Вашингтон сможет заключить с КНР неравное торговое соглашение, то, что помешает американцам задействовать эту же тактику против Японии?»