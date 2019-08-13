Иркутск, 13 августа, 2019, 08:10 — ИА Регнум. Обстановка с природными пожарами в Иркутской области остаётся по-прежнему напряжённой. По данным сайта регионального правительства, на 13 августа в зоне контроля закрыты 72 пожара общей площадью 675 569 га, в том числе 616 462 га, покрытых лесом. На практике это означает, что более 600 тыс га горящего леса не будут тушить по причине экономической нецелесообразности. Действующими остаются 33 пожара общей площадью 74 654 га, где 67 711 га покрыты лесом.

Винцентас Дмахаускас. Пожар в лесу. 1860

На этом фоне совсем незначительными кажутся усилия по тушению пожаров. К сегодняшнему дню на землях лесного фонда Иркутской области было ликвидировано только 12 пожаров общей площадью 1 779 га, в том числе 1502 га, покрытых лесом.

Напомним, на утро 12 августа действующими в Приангарье были 57 пожаров на площади 107 323 га, в том числе 97 890 га, покрытых лесом. А площадь так называемых пожаров-отказников составляла 642 328 га, в том числе 568 844 га, покрытых лесом.

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