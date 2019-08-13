Киев, 13 августа, 2019, 08:11 — ИА Регнум. 24 августа, во время празднования Дня независимости Украины, в Киеве пройдёт марш, в котором примут участие около 9 тыс. боевиков украинских формирований, воевавших в Донбассе. Об этом заявил представитель пресс-службы организаторов Андрей Медведько, сообщило 12 августа информационное агентство «Укринформ».

Солдаты ВСУ

По его словам, на марш съедутся примерно 9 тыс. «ветеранов» и неизвестное число гражданских.

Шествие возглавят члены семей погибших боевиков, а также участники конфликта, получившие I и II группу инвалидности.

Отметим, что сам Медведько, представляющий организаторов мероприятия, является подозреваемым в убийстве популярного украинского писателя Олеся Бузины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении заявил, что в 2019 году парада на День независимости Украины не будет, поскольку его проведение дорого обходится бюджету страны.

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