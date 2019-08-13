Тегеран, 13 августа, 2019, 08:02 — ИА Регнум. Иран выступает против строительства Транскаспийского газопровода, поскольку он может нанести ущерб экологии региона, об этом заявил представитель иранской газовой компании National Gas Company Бехруз Намдари на Каспийском экономическом форуме.

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«Строительство газопровода с востока на запад Каспийского моря может нанести сильный ущерб экологии региона», — цитирует РИА Новости Намдари.

По его словам, Тегеран предлагает соседним странам пользоваться иранскими газопроводами и терминалами для поставки газа на мировые рынки.

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Как сообщало ИА REGNUM, чиновники Евросоюза регулярно посещают Туркмению, с властями которой ведут переговоры о налаживании поставок туркменского природного газа в страны Западной Европы в обход России.

Особые надежды они возлагают на проект Транскаспийского газопровода, который Туркмения и ряд членов Евросоюза мечтают проложить по дну Каспийского моря.

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