Москва, 13 августа, 2019, 07:55 — ИА Регнум. Для регистрации сделок с электронной подписью в Москве правообладатель должен предварительно обратиться в центр госуслуг «Мои документы». Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Government.ru Офис «Мои документы». Москва

С 13 августа в России изменился порядок заключения сделок с недвижимостью, где используется электронная подпись. В целях безопасности, необходимо предварительно лично подать заявление.

В Москве, пояснили в мэрии, обладатель права на столичную недвижимость, его законный представитель или представитель, действующий на основании нотариально удостоверенной доверенности, может обратиться в любой из центров «Мои документы». Причём разрешение может быть выдано как в отношении всех объектов недвижимости, так и для одного из них.

«Главное, чтобы имущество находилось в Москве», — отмечается в тексте.

Для оформления сделок с недвижимостью из других регионов нужно обратить в Дворец госуслуг на ВДНХ.