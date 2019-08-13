Владивосток, 13 августа, 2019, 07:59 — ИА Регнум. Полпред президента РФ ДФО Юрий Трутнев 13 августа во Владивостоке провёл совет, где присутствуют все дальневосточные губернаторы, чиновники, представители силовых структур и ведомств, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Основные темы — национальный рейтинг и подготовка к ВЭФ-2019.

Dfo.gov.ru Юрий Трутнев

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Трутнев напомнил, что президент Владимир Путин поручил регионам Дальнего Востока войти в топ-30 Национального инвестиционного рейтинга.

«Якутия за два года вышла на 22 место, Камчатка — на 28-м. Остальные пока поручение президента не выполнили. Приморский край не попал в топ, но смог подняться на 21 позицию. А вот Хабаровский край снизился на 21 позицию», — озвучил полпред.

Обсудили на совете и подготовку к юбилейному Восточному экономическому форуму. Юрий Трутнев озвучил, что ожидается более 4 тыс. делегатов из 60 стран мира:

«Мы подведём итоги пятилетней работы. Есть о чём поговорить, доложить, что сделано, обсудить, что мы обязаны делать».

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 по 6 сентября во Владивостоке пройдёт ВЭФ-2019. В преддверии форума 12−13 августа на острове Русский состоялось российско-индийское пленарное заседание.