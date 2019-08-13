Анкара, 13 августа, 2019, 07:59 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Турции задержали за прошедшую неделю 1 тыс. 546 нелегальных мигрантов, об этом 12 августа сообщает Anadolu Ajansi.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

Среди арестованных были выходцы из Пакистана, Сирии, Ирака, Афганистана, Египта, Бангладеш, Сенегала, Алжира, Марокко, Туниса, Сомали, Ливии, Того, Камеруна, Палестины и других стран.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока, пытающихся спастись от внутренних конфликтов в своих странах. В частности речь идет о Сирии.

В 2015 году Анкара заключила соглашение с Брюсселем, в соответствии с которым граница для нелегалов была закрыта, что привело к значительному сокращению миграционного потока на территорию содружества.