Пермь, 13 августа, 2019, 07:46 — ИА Регнум. В семи районах Пермского края (Нытвенском, Краснокамском, Пермском, Верещагинском, Большесосновском, Бардымском, Ординском) районах ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обильных осадков. Причиной для объявления спецрежима стало переувлажнение почвы, которое чревато гибелью урожая, сообщают СМИ.

Ливень

Изучается ситуация в других муниципальных образованиях. Из-за третьей волны дождевого паводка число районов с режимом ЧС может увеличиться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 августа из-за ливней размытой оказалась дорога в поселок Сейва Гайнского района. ГУ СЧМ по региону прогнозировал подъем уровня воды в реке Лопва. Часть поселка Юрла, которая находится в низине, рискует быть подтопленной.