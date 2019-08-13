Красноярск, 13 августа, 2019, 07:37 — ИА Регнум. Жителям села Каменки в Ачинском районе Красноярского края, которые были эвакуированы после взрывов на складе боеприпасов, разрешили вернуться в свои дома. Об этом сообщил глава района Евгений Розанчугов.

Маурицио Минковский. Беженцы. 1906-1909

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Напомним, накануне, 12 августа, в ходе заседания оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с взрывом боеприпасов в Ачинском районе, которое провёл губернатор края Александр Усс, было решено не снимать режим ЧС в Каменке до утра 13 августа.

«С точки зрения объективных признаков угроз нет, тем не менее, жизнь и безопасность людей важнее нескольких часов, и окончательное решение по этому поводу будет принято завтра, в 9:00 утра», — заявил глава края.

Он также отметил, что если не появится дополнительных обстоятельств, то в первой половине дня будет организован транспорт для жителей Каменки, которые в сопровождении военных смогут зайти в свои дома.

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Как уточнил Розанчугов, в настоящее время режим ЧС до сих пор не снят, однако доступ жителям в их дома открыт. Им будут предоставлены автобусы, на которых они смогут вернуться в свои жилища.

Как сообщало ИА REGNUM, первый раз взрывы на складе боеприпасов на территории военной части под Ачинском Красноярского края начались 5 августа после пожара в помещении с порохом для артиллерийских снарядов. Детонация прекратилась только к утру следующего дня. Однако 9 августа произошла новая серия взрывов. Все жители близлежащего села Каменка были вновь эвакуированы.

В общей сложности в результате двух серий взрывов на территории военной части пострадали 33 человек, один погиб.