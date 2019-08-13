Париж, 13 августа, 2019, 07:30 — ИА Регнум. В ответ на сбои в аэропорту Гонконга (Китай) авиакомпания Air France опубликовала заявление, в котором говорится, что её программа полетов «может быть нарушена», сообщает Le Figaro.

Aero Icarus Самолёт авикомпании Air France

Клиенты, желающие изменить свою поездку, могут отложить ее бесплатно, заявляет компания, которая также указывает, что статус соответствующих рейсов «будет обновляться в режиме реального времени» на сайте и в приложении Air France.

Например, пассажиры с билетом на поездку 12 или 13 августа в Гонконг или из Гонконга смогут «бесплатно отложить поездку до 18 августа». Пассажиры также могут изменить пункт назначения или отменить поездку, и в этом случае Air France предоставит им невозвратный кредит на рейсах KLM.

Напомним, аэропорт Гонконга отменил все рейсы из-за серьезного протеста в главном терминале. Согласно предоставленной информации, 5000 демонстрантов собрались в комплексе терминала.

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