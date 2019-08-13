Южная Корея сохраняет первенство на мировом рынке судостроения — СМИ
Сеул, 13 августа, 2019, 07:32 — ИА Регнум. В июле 2019 года Южная Корея продолжает сохранять лидирующую позицию на мировом рынке судостроения. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей аналитического агентства Clarkson Research.
Согласно опубликованным данным, в июле текущего года мировой объем судостроения составил 550 тыс. CGT или 25 судов, 10 (270 тыс. CGT) из которых принадлежит южнокорейским компаниям.
Известно, что второе место с показателем 11 судов (200 тыс. CGT) занимает Китай, а третье место с показателем 1 судно (30 тыс. CGT) — Япония.
В период с января по июль 2019 года общий объем судостроения в Южной Кореи составил 3,74 млн CGT, что составляет 31% от мирового объема судостроения.
Однако объем судостроения Китая за аналогичный период составил 4,74 млн CGT, что составляет 40% от мирового объема судостроения. Далее следуют Япония с общим объемом судостроения в 1,45 млн CGT (12% мирового объема) и Италия — 1,14 млн CGT (10% мирового объема).
CGT — Регистровая тонна — единица объёма, равная 100 кубическим футам, то есть 2,83 м³. Применяется для оценки тоннажа в судоходстве.