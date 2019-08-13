Челябинск, 13 августа, 2019, 06:25 — ИА Регнум. В Челябинске условный срок получила женщина, которая пыталась защититься от избивавшего её мужа-тирана. Она нанесла ему удар ножом, пишут местные СМИ.

Суд

По данным издания «Новый День», муж регулярно избивал гражданку. Она обращалась в полицию, но после примирений забирала заявления. В последний раз не выдержала и ударила его ножом. Это произошло на глазах их маленького сына.

Гражданка вызвала скорую помощь. А когда супруг пришёл в себя, то написал на неё заявление. Женщину обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью. Она призналась в содеянном и просила рассмотреть дело в особом порядке. Суд назначил ей три года условно.