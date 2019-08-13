Гонконг, Китай, 13 августа, 2019, 05:47 — ИА Регнум. Гонконгу понадобится длительное время, чтобы восстановиться после незаконных антиправительственных выступлений, заявила глава гонконгской администрации Кэрри Лам. Об этом сообщило агентство Reuters.

Гонконг [(сс) Dennis Tangъ

По ее словам, «незаконные выступления во имя свободы» нанесли ущерб городу и были попыткой разрушить главенство закона в Гонконге. Лам отметила, что Гонконгу понадобится достаточно времени для того, чтобы восстановиться после массовых протестов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Китай призвал Соединенные Штаты немедленно прекратить вмешательство во внутренние дела КНР в Гонконге. По мнению ряда гонконгских экспертов, США предприняли попытку устроить в автономии «цветную революцию».