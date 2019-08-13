Салехард, 13 августа, 2019, 05:56 — ИА Регнум. Многодетным ямальцам накануне Дня знаний напомнили о положенном пособии к 1 сентября. В 2019 году размер единовременной выплаты на каждого школьника из семей, где воспитываются трое и более детей, составит 3639,13 рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте социальной защиты населения.

Департамент социальной защиты населения ЯНАО Пособия и выплаты для многодетных семей на Ямале

При этом граждан просят не переживать о дополнительном предоставлении каких-либо документов. Многодетные семьи, которые уже состоят на учете в органах социальной защиты населения, получат помощь до 20 августа.

Тем, кто не встал на учёт, предлагается поторопиться.