Ямальским школьникам из многодетных семей выплатят пособие
Салехард, 13 августа, 2019, 05:56 — ИА Регнум. Многодетным ямальцам накануне Дня знаний напомнили о положенном пособии к 1 сентября. В 2019 году размер единовременной выплаты на каждого школьника из семей, где воспитываются трое и более детей, составит 3639,13 рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте социальной защиты населения.
Департамент социальной защиты населения ЯНАО
Пособия и выплаты для многодетных семей на Ямале
При этом граждан просят не переживать о дополнительном предоставлении каких-либо документов. Многодетные семьи, которые уже состоят на учете в органах социальной защиты населения, получат помощь до 20 августа.
Тем, кто не встал на учёт, предлагается поторопиться.