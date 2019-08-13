Вашингтон, 13 августа, 2019, 05:37 — ИА Регнум. За десять месяцев дефицит бюджета Соединённых Штатов составил $866,8 млрд, сообщает американский минфин.

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Отмечается, что этот показатель превышает прошлогодний на 27%. При этом он уже выше дефицита за весь прошлый финансовый год в США на 11%.

В июле бюджетный дефицит в США составил $119,7 млрд.

Напомним, дефицит бюджета США за 2018 финансовый год составил $779 млрд. Это был самый большой бюджетный дефицит в Штатах за последние шесть лет.