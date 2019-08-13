Каракас, 13 августа, 2019, 05:27 — ИА Регнум. Решение венесуэльских властей снять депутатский иммунитет с четырёх членов Национальной ассамблеи незаконно, заявил оппозиционный лидер Хуан Гуайдо в Twitter.

Alexcocopro Хуан Гуайдо среди сторонников

Комментируя решение Конституционной ассамблеи снять парламентский иммунитет с четырёх депутатов, которых подозревают в измене родине и узурпации власти, Гуайдо назвал действия конституционного органа неазаконным.

При этом он вновь высказал свою мысль о том, что Каракас собирается провести нелегитимные парламентские выборы.

Напомним, Гуайдо заявил накануне, 12 августа, что власти Венесуэлы хотят распустить парламент. На это венесуэльские власти ответили, что распускать уже нечего, поскольку эта структура (лояльная к США) фактически не функционирует.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Конституционная ассамблея удовлетворила запрос Верховного суда Венесуэлы и сняла депутатский иммунитет с Хуана Пабло, Хосе Герра, Томаса Гуанипы, а также с Рафаэля Гусмана.