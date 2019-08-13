Казань, 13 августа, 2019, 05:07 — ИА Регнум. В Татарии для получения экологически чистого мяса и овощей будет создан международный научно-производственный кластер «Прикладная биотехнология — сельскому хозяйству». Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Марат Ахметов подписал соответствующий Меморандум, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Также подписи под документом поставили представители Казанской ветеринарной академии, компании «Биовектор», белорусской фирмы «Центр инноваций» и четырёх агроферм Татарии. Глава «Биовектора» Рафаэль Гайнутдинов отметил, что цель кластера — «получить экологически чистые мясо, растения».

»Мы стремимся к здоровью нации», — заявил он.

Напомним, в начале августа в Азнакаевском районе Татарии также был заложен первый камень на месте строительства крупной животноводческой фермы. Участок под неё определён в селе Банки Сухояш, инициатор — ООО «Агрофирма «Азнакай». Инвестпроект рассчитан на развитие молочного направления ‑ и на 2 тыс. голов. Завершить стройку должны в четвёртом квартале 2020 года, выйти на проектную мощность и начать выпуск продукции — в 2021 году. Проект реализуется с привлечением федеральной субсидии. Его окупаемость — 15 лет.