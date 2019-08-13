Нью-Йорк, США, 13 августа, 2019, 05:06 — ИА Регнум. Эксперты ООН начали расследование 35 кибератак со стороны КНДР в 17 странах, сообщает агентство Associated Press.

Кибератака

По данным экспертов, Северная Корея организовывала кибератаки в других государствах с целью кражи денег для финансирования программ по созданию оружия массового уничтожения. Согласно докладу, КНДР якобы провела 10 хакерских атак против Южной Кореи, три против Индии, а также по две кибератаки против Бангладеша и Чили. Также, по утверждениям экспертов, от действий северокорейских хакеров пострадали Коста-Рика, Гамбия, Гватемала, Кувейт, Либерия, Польша, Словения, ЮАР, Тунис, Вьетнам, Мальта, Нигерия и Малайзия.

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Эксперты ООН сообщают, что атаки производились на банковскую систему SWIFT, а также на пользователей и производителей различных криптовалют. Утверждается, что помимо финансирования программ по созданию вооружений, КНДР за счет полученных в результате кибератак средств якобы приобретает и предметы роскоши. В частности, речь идет об автомобилях Mercedes Benz S-600.