Киргизия, 13 августа, 2019, 05:02 — ИА Регнум. Два вагона сошли с рельсов в городе Токмаке (Чуйская область, Киргизия), сообщили в пресс-службе ОАО «Киргизские железные дороги».

Ludek Сход с рельсов

Инцидент произошёл 12 августа в 22:00 (время местное) с вагонами стекольного завода. В результате ЧП никто не пострадал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 августа в селе Чок-Тал (Иссык-Кульская область, Киргизия) Киргизии пассажирский автобус с туристами из Казахстана попал в ДТП.