Магадан, 13 августа, 2019, 04:55 — ИА Регнум. Неоднократно задержанный в состоянии алкогольного опьянения за рулём житель Магадана получил штраф в 200 тыс. рублей и обратился в суд за рассрочкой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Лишённый прав управлять автотранспортом магаданец на 1 год 7 месяцев и штрафом в 30 тыс. рублей в июне вновь попался в нетрезвом состоянии за рулём. На этот раз он был привлечен к уголовной ответственности с назначением штрафа в 200 тыс. руб. Он обратился в суд за рассрочкой, но ему отказали.

«Судебные приставы в установленные законом сроки взыскали с осужденного штраф в размере 200 тыс. рублей», — пояснили в пресс-службе приставов Колымы.

Как сообщало ИА REGNUM, внушительной мерой наказания для тех, кто повторно садится за руль без прав, должен быть арест — штрафы как мера воздействия малоэффективна, считает глава автоклуба А24 Денис Шубин.