Пхеньян, 13 августа, 2019, 04:14 — ИА Регнум. Новые воинские звания присвоены главой Северной Кореи Ким Чен Ыном 103 учёным за вклад в оборону страны, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

По словам Ким Чен Ына, эти учёные сделали многое для решения «серьёзнейших технологических проблем». Результатом их работы стали большие достижения, позволившие стране вступить в новую эпоху в сфере обороны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в течение последнего месяца Пхеньян провёл ряд пусков новых баллистических ракет. Испытаниями лично руководил Ким Чен Ын, который, как отмечалось, остался доволен успехам военных.

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