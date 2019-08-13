Москва, 13 августа, 2019, 03:27 — ИА Регнум. О новом способе телефонного мошенничества написала «Российская газета».

Телефонный мошенник

В публикации «Вам звонят из банка» рассказывается об инциденте, когда клиенту Сбербанка на мобильный телефон позвонил якобы сотрудник этой кредитной организации. Он сообщил, что якобы заблокировал попытку списания со счёта неким мошенником.

И, поскольку он долго не просил никаких персональных данных, клиент не сразу понял, что имеет дело с мошенничеством.

«Для того чтобы полностью обеспечить безопасность счетов, он предложил сверить устройства, имеющие доступ к моему личному кабинету. Ключевым моментом в диалоге стала сверка операционной системы Android и IOS», — сообщается в публикации.

Звонивший предложил использовать приложение Teamviewer. Известно, что эта программа даёт возможность подключиться к смартфону со стороны, при этом совершив любую операцию от лица его владельца.

И потом уже не докажешь, что это сделано со стороны. Чтобы подключиться через Teamviewer, собеседник просит специальный номер — id пользователя. Затем он может совершать операции, в том числе списание денег со счёта.

Отмечается, что владельцем смартфона было подано заявление в полицию.