Вашингтон, 13 августа, 2019, 03:08 — ИА Регнум. Соединенным Штатам и их международным союзникам необходимо усилить давление на Иран, заявил госсекретарь США Майк Помпео на своей странице в Twitter.

DonkeyHotey Майк Помпео

«Часы тикают. Истекает время до того, как утратит свою силу запрет ООН на поставки оружия в Иран… Мы призываем наших союзников и партнеров усилить давление на иранский режим, пока он не изменит свое дестабилизирующее поведение», — заявил он.

Помпео также отметил, что истекает и запрет ООН на выезд иранского военного деятеля Касема Сулеймани.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что большое количество оружия, поставленного Соединенными Штатами на Ближний Восток, превратило регион в «сосуд с серой», который готов вспыхнуть в любой момент.