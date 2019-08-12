Каракас, 13 августа, 2019, 01:58 — ИА Регнум. Заявление проамериканского оппозиционера Венесуэлы Хуан Гуайдо о том, что венесуэльские власти собираются распустить парламент, лишено смысла, заявил глава Конституционной ассамблеи страны Дьосдадо Кабельо, сообщает EFE.

Alexcocopro Хуан Гуайдо

Кабельо пояснил, что парламент и так уже не функционирует, по сути его уже нет. Поэтому распускать просто нечего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гуйадо 12 августа заявил, что президент Боливарианской республики Николас Мадуро собирается распустить однопалатный парламент — Национальную ассамблею, которую Гуйадо возглавляет.