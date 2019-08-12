Ереван, 13 августа, 2019, 01:57 — ИА Регнум. Все имеющиеся на данный момент факты, касающиеся 19-летнего армянского военнослужащего Араика Казаряна, оказавшегося 12 августа на территории Азербайджана, указывают на то, что солдата похитили, пишет infoteka24.ru.

Пресс-служба МО Азербайджана Араик Казарян с белым флагом

Казарян родился в селе Ехегис Вайоцдзорской области Армении, а в январе 2019 года, согласно действующему в стране законодательству, он был призван в ряды вооруженных сил. Брат Араика — также военнослужащий, но контрактник.

Недавно Казарян был в отпуску, пребывал в хорошем расположении духа, не жаловался на службу, более того — хорошо отзывался о своей воинской части.

После прохождения службы Араик, увлекавшийся программированием, намеревался поступить в ВУЗ.

Все это указывает на невозможность добровольного перехода военнослужащего на территорию противника. Странным выглядит и его фото с белым флагом, сделанное азербайджанцами, которое выглядит так, как будто азербайджанский фотограф специально ожидал «выхода» армянского солдата.

Кроме того, если бы у Араика Казаряна даже были проблемы на службе, он всегда мог направить жалобу на специальную «Линию доверия», которая была введена в армянской армии.

Ранее сообщалось о введении данного сервиса для военнослужащих. Учитывая, что сейчас солдатам ВС Армении разрешается иметь телефоны, с этим проблем возникнуть у молодого человека не могло.

Как ранее сообщало ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу министерства обороны НКР, 12 августа около 12:00 на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Карабаха, дислоцированной в юго-восточном направлении, боевой пост покинул 19-летний военнослужащий Араик Айкович Казарян.

Согласно распространенной азербайджанскими СМИ информации, военнослужащий Казарян находится у них. Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.

Как ранее сообщила пресс-служба министерства обороны Азербайджана, во время первичного допроса Араика Казаряна выяснилось, что военнослужащий совершил дезертирство, не выдержав издевательств со стороны сослуживцев.