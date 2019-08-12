Нальчик, 13 августа, 2019, 01:26 — ИА Регнум. Врачи скорой помощи забрали туриста из Австралии, который обратился за помощью, находясь на Эльбрусе, сообщил журналистам Кантемир Беров, глава пресс-службы ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

SKas Эльбрус

Комментируя данные о поиске альпиниста из Австралии, которому стало плохо на большой высоте на Эльбрусе, Беров отметил, что австралийца нашли, эвакуировали и на поляне Азау «передали сотрудникам скорой помощи».

Напомним, за помощью австралийский турист из зарегистрированной в МЧС РФ группы обратился 12 августа. На высоте 4,2 тыс. метров он плохо себя почувствовал. Сотрудники МЧС РФ выдвинулись ему на помощь.