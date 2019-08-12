Мехико, 13 августа, 2019, 00:56 — ИА Регнум. Полиция Мексики задержала 146 нелегальных мигрантов из стран Центральной Америки на юго-востоке страны, передает радиостанция Noticias MVS.

Мексиканская полиция

Сообщается, что мексиканские правоохранители остановили грузовик, в котором в результате обыска обнаружили 146 нелегальных мигрантов. Задержанных нелегалов передали управлению миграционной службы Мексики в штате Веракрус, в настоящее время они ожидают высылки на родину.

По обвинениям в торговле людьми были арестованы водитель грузовика, а также еще один человек, находившийся в кабине транспортного средства.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля мексиканская полиция освободила 150 мигрантов из трейлера в штате Веракрус, где беженцы находились взаперти без еды и воды. Злоумышленники пытались провезти нелегалов в грузовике под видом овощей, однако транспортное средство остановили для проверки полицейские.

Водитель грузовика, а также его напарник были арестованы, беженцев отправили в миграционный центр для дальнейшей депортации.