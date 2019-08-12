Кишинёв, 13 августа, 2019, 00:37 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон назначил своим советником в области обороны и национальной безопасности и секретарём Высшего совета безопасности экс-министра обороны, генерала Виктора Гайчука. Как передает ИА REGNUM, президент заявил, что у Гайчука «большой опыт деятельности в органах безопасности государства».

Presedinte.md Игорь Додон и Виктор Гайчук

«Он занимал руководящие должности и показал себя истинным профессионалом, в том числе на посту министра обороны», — отметил Додон. Он напомнил, что Гайчук был и посолом Молдавии в Бельгия и представителем республики в НАТО.

Президент сообщил, что уже на этой неделе состоится очередное заседание Высшего совета безопасности.

Напомним, в феврале 2019 года Виктор Гайчук был избран депутатом парламента Молдавии от пропрезидентской Партии социалистов.