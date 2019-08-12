Урумчи, Китай, 13 августа, 2019, 00:33 — ИА Регнум. Междугородние поезда-пули со скоростью движения 160 км/ч заменят более старые и медленные поезда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает 12 августа агентство Синьхуа.

N509FZ Высокоскоростной поезд «Фусин»

Поезда «Фусин» аналогичные тем, что движутся между Пекином и Шанхаем на скорости 350 км/ч будут запущены в регионе. Они смогут двигаться по существующим железнодорожным путям региона, но будут обладать рядом преимуществ перед обычными поездами вроде климатического контроля и более низкого шума.

Первые такие поезда будут запущены в эксплуатацию 8 августа между городами Урумчи и Корла общим количеством три пары в день. Поезд поможет сократить время поездки между городами с пяти часов до трех.

В будущем будет введено в эксплуатацию еще 20 поездов «Фусин», которые будут курсировать между множеством городов региона, сообщили в корпорации China Railway Urumqi Group Co., Ltd.

Отметим, что за первую половину 2019 года Синьцзян посетило около 75,9 млн туристов, что на 46% больше, чем за аналогичный период 2018 года.