Пекин, 13 августа, 2019, 00:04 — ИА Регнум. В общей сложности 49 человек погибли и 21 числятся пропавшими без вести в провинциях Чжэцзян, Шаньдун и Аньхой после прихода супертайфуна «Лекима», сообщает 12 августа агентство Синьхуа.

Тайфун

Количество жертв в провинции Чжэцзян выросло до 39 человек, в то время как еще девять человек числятся пропавшими без вести, сообщили местные власти. В общей сложности 6,68 млн жителей провинции Чжэцзяна пострадали от непогоды, из них 1,26 млн были эвакуированы. Было повреждено 234 га зерновых, а прямой экономический ущерб оставил 23,22 млрд юаней (около $3,4 млрд). В 1:45 по местному времени 10 августа тайфун обрушился на город Вэньлин в провинции Чжэцзян.

Второй удар был нанесен в 20:50 по местному времени того же дня уже по городу Циндао в провинции Шаньдун. В Шаньдуне пять человек погибли и еще семь пропали без вести. Всего 1,66 млн человек пострадали, из них 183,8 тыс. были переселены в безопасное место. Мощные ливни и сильный ветер повредили 175,4 тыс. га посевных и затопили 609 домов в провинции Шаньдун, нанеся прямой экономической ущерб в размере 1,48 млрд юаней.

В соседней провинции Аньхой четыре человека погибли и еще пятеро пропали без вести. Тайфун затронул более 130 тыс. местных жителей, 20 тыс. человек были эвакуированы, поскольку вызванные тайфуном наводнения повредили дома, посевные и дороги, нарушив электроснабжения и телекоммуникации. В общей сложности 6 тыс. га посевных было повреждено, 364 дома разрушено и 439 — повреждено в провинции Аньхой. Прямой экономический урон составил 437 млн юаней.