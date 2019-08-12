Кишинёв, 12 августа, 2019, 23:58 — ИА Регнум. Парламент Молдавии проведет внеочередную сессию для принятия ряда неотложных законов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе законодательного органа, спикер Зинаида Гречаная предложила провести ее в срок до 16 августа.

Max0697 Парламент Молдавии

Официально весенне-летняя сессия парламента завершилась 31 июля. Но депутатов заранее предупредили, чтобы к середине августа они были в стране и смогли собраться на внеочередную сессию. Правящая коалиция намерена проголосовать в окончательном чтении за возврат к системе выборов по партийным спискам и принять еще ряд неотложных законов.

В середине июня в Молдавии сменилась власть: Партия социалистов и блок ACUM создали парламентское большинство и сформировали правительство отстранив от власти Демпартию во главе с олигархом Владимиром Плахотнюком.

Ранее Демпартия и Партия социалистов проголосовали за переход в смешанной избирательной системе, от чего выиграли только Плахотнюк и его партия.