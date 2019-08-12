Лондон, 12 августа, 2019, 23:48 — ИА Регнум. Подданные Её Величества потратили уже более 4 млрд фунтов стерлингов на индивидуальную подготовку к выходу Великобритании из Европейского союза. Об этом сегодня, 12 августа, пишет The Guardian со ссылкой на исследование.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

В основном британцы тратят на закупку продуктов питания и лекарств сверх требуемого, опасаясь кризиса после того, как Соединенное Королевство наконец-то выйдет из Евросоюза.

Практически каждый пятый британец занимается закупкой товаров, а около 800 тыс. человек потратили на подготовку к Brexit более 1 тыс. фунтов стерлингов каждый.

Напомним, что референдум о членстве Великобритании в Евросоюзе состоялся в июне 2016 года. Прошло уже более трех лет, но выйти из ЕС Великобритания так и не смогла.

Сейчас новый премьер-министр от Консервативной партии Борис Джонсон уверяет, что Brexit неминуемо состоится в октябре, несмотря ни на что.