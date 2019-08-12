Лондон, 12 августа, 2019, 23:27 — ИА Регнум. Советник Белого дома Джон Болтон заявил, что США готовы поддержать «жесткий Brexit», если этого хочет кабинет премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, 12 августа передаёт агентство Reuters.

Gage Skidmore Джон Болтон

«Если это решение британского правительства, мы с энтузиазмом поддержим его… Мы с вами» , — заявил Болтон после переговоров в Лондоне.

Болтон также заявил, что прибыл в Лондон «не для того, чтобы оказать давление» на новое британское правительство, а чтобы «помочь» выходу Великобритании из Евросоюза.

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