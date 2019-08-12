Вашингтон, 12 августа, 2019, 23:22 — ИА Регнум. Власти США ужесточили правила выдачи так называемых грин-карт — постоянного вида на жительство иммигрантам в Соединённые Штаты. Об этом сегодня, 12 августа, сообщает агентство Reuters.

Ганс Балушек. Эмигранты. 1924

Пресс-служба Белого дома США опубликовала распоряжение, которое позволяет американским властям отказывать в выдаче постоянного вида на жительство в Соединённых Штатах тем иммигрантам, которые по приезде полагаются на социальные выплаты от государства.

Теперь американские чиновники при выдаче вида на жительство будут стремиться определить вероятность того, что человек, который хочет переехать жить в США, может стать «обузой для общества».

Данное нововведение вступит в силу в октябре 2019 года. Отмечается, что речь будет идти об иммигрантах, которые за последние три года более 12 месяцев получали социальную помощь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп раскритиковал розыгрыш грин-карт в лотерею. Ежегодно правительство США проводит лотерею для поощрения миграции из стран, иммигранты из которых почти не представлены в США. Участие в лотерее бесплатно, победители выбираются случайно и получают вид на жительство с возможностью трудоустройства.