Нью-Йорк, США, 12 августа, 2019, 23:02 — ИА Регнум. Аналитики финансового конгломерата Morgan Stanley ожидают снижения ставок ФРС США уже в сентябре и повторного снижения — в октябре текущего года, 12 августа передаёт агентство Reuters.

Kurtis Garbutt Эмблема ФРС США

Согласно заявлению банка, на такой шаг ФРС должны подтолкнуть «слабый глобальный рост» и «низкие инфляционные ожидания».

Morgan Stanley отмечает, что «разрыв» между 3-месячными и 10-летними государственными облигациями США указывает на чрезмерное ограничение денежно-кредитной политики Федрезерва.

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