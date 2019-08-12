Киев, 12 августа, 2019, 22:54 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение временно исполняющему обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивану Баканову сменить глав управлений СБУ в трех областях — Волынской, Житомирской и Ровенской. Об этом сегодня, 12 августа, сообщают украинские СМИ.

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«Пожалуйста, смените глав Службы безопасности Украины в трех областях: Ровенская, Волынская и Житомирская», — попросил Зеленский Баканова.

Помимо дел СБУ, президент занялся структурой министерства внутренних дел Украины в трех вышеуказанных областях. Главе национальной полиции Украины Сергею Князеву Зеленский поручил уволить руководителей районных отделов МВД в Любашевском и Ратновском районах Волынской области, в Овручском и Олевском районах Житомирской области, а также в Володимерецком, Дубровицком, Заричненском, Рокитновском, и Сарненском районах Ровенской области.

Напомним, что окончательная смена власти на Украине пока не произошла. Новый созыв Верховной рады соберется только 29 августа. В новой Верховной раде доминирующее положение занимает пропрезидентская партия «Слуга народа», которая может сформировать однопартийное правительство.