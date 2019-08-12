Торонто, Канада, 12 августа, 2019, 22:53 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо«крайне обеспокоен» ситуацией в китайском Гонконге, 12 августа передаёт агентство Reuters.

Steve Jurvetson Джастин Трюдо

«Мы призываем к миру, к порядку, к диалогу… Призываем Китай действовать очень осторожно и очень уважительно в обращении с людьми, которые отстаивают законные интересы» , — заявил Трюдо в ходе пресс-конференции в Торонто.

Трюдо отметил, что правительство Канады «хочет увидеть», как власти Гонконга и Китая «прислушаются к опасениям» своих граждан.

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