Киев, 12 августа, 2019, 22:50 — ИА Регнум. Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» рассчитывает возглавить три комитета в Верховной раде нового созыва. Об этом говорится в заявлении, распространённом 12 августа пресс-службой партии.

Kremlin.ru Виктор Медведчук

«Парламентское меньшинство должно получить возможность эффективно выполнять свои контрольные функции», — заявляют в «Оппозиционной платформе».

Отмечается, что в соответствии с действующими регламентами партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» должна получить по 14 позиций руководителей, заместителей и секретарей парламентских комитетов, а «Оппозиционная платформа — За жизнь» — по три соответствующих должности.

Помимо этого, как считают в политсиле, по одной должности в комитетах должны получить партии «Батькивщина, «Европейская солидарность» и «Голос», а также несколько внефракционных депутатов.

Напомним, ранее «Слуга народа» выступила с инициативой о сокращении количества комитетов в Верховной раде с нынешних 27 до 22. В числе прочего в Раде предлагается сформировать комитеты по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях», «деоккупации Крыма», прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений, по вопросам свободы слова, по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом.

Партия «Слуга народа» набрала 43,16% голосов в свою поддержку на внеочередных парламентских выборах на Украине и получила 124 из 225 мандатов в Верховной раде. «Оппозиционная платформа — За жизнь» набрала 13,05% голосов и получила 47 депутатских мандатов.