Новгородскому губернатору написали петицию после варварского сноса бани
Великий Новгород, 12 августа, 2019, 22:39 — ИА Регнум. Участники общественного движения «Новый город» и другие новгородцы — всего более 20 человек — подписали петицию в адрес губернатора Новгородской области Андрея Никитина, в которой заявляют о необходимости принятия мер после «варварского уничтожения» бани на набережной Александра Невского в Великом Новгороде. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в распоряжении которого есть копия петиции, главу Новгородской области также просят инициировать на федеральном уровне разработку комплексной государственной программы сохранения архитектурного облика российских городов.
В петиции отмечается, что баня на набережной напротив Кремля, снос которой начался 2 августа, была одним из самых красивых исторических зданий города.
В петиции отмечается, что после закрытия здания бани в 2011 году «специалисты неоднократно пытались обратить внимание властей на значение этого строения как для архитектурного облика города, так и для его исторической памяти».
«Вопрос о внесении бани в перечень объектов культурного наследия был поддержан 22 мая 2019 года на заседании научно-методического совета по культурному наследию при инспекции государственной охраны культурного наследия Новгородской области. В июне 2019 года о необходимости принятия срочных мер писали академик РААСН, профессор Ю. П. Панибратов, заслуженный работник культуры, академик Российской академии художеств С. В. Заграевский и другие общественные деятели», — также отмечается в тексте.
Общественники уверены, что меры, которые действительно могли бы предотвратить снос здания, не были приняты, что «ускорило варварское уничтожение здания — новый собственник поторопился разрушить самую ценную часть здания (фасад), чтобы сохранять уже было нечего».
Авторы петиции требуют провести проверку правомерности действий собственника здания и городской администрации, выдавшей разрешение на снос, а также провести проверку правомерности решения Инспекции государственной охраны культурного наследия Новгородской области. В границах площади застройки будущего здания общественники требуют провести раскопки и взять на контроль исследование ценного культурного слоя под зданием.
Также авторы петиции требуют привлечь к разработке проекта здания местных архитекторов и реставраторов, инициировать общественные обсуждения и публичную огласку всех этапов проекта, а для предотвращения подобных ситуаций в будущем составить список особо ценных зданий Великого Новгорода, которые пока не являются выявленными объектами культурного наследия.
Губернатора просят обратить внимание на проблему утраты исторической застройки и инициировать на федеральном уровне разработку комплексной государственной программы сохранения архитектурного облика российских городов.
«Каждый подобный случай — это неуважение к жителям России, к истории страны и к культурному наследию», — говорится в тексте.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, снос здания бывшей бани на набережной Александра Невского в Великом Новгороде вызвал широкий общественный резонанс среди горожан. Ситуация обсуждалась на заседании городской думы, где председатель комитета архитектуры и градостроительства администрации Великого Новгорода Евгений Жилин заявил, что для остановки производства работ по сносу здания у чиновников мэрии не было никаких полномочий.
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Мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин также заявил, что «всё, что мы смогли сделать, получив уведомление о сносе, — сообщить в госинспекцию по охране культурного наследия и проследить, чтобы во время внезапного сноса здания никто не пострадал». Новый собственник объекта — ООО «Элис Люкс Медиа» из Челябинска — запланировало построить вместо снесённой бани гостиницу.