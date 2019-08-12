Великий Новгород, 12 августа, 2019, 22:39 — ИА Регнум. Участники общественного движения «Новый город» и другие новгородцы — всего более 20 человек — подписали петицию в адрес губернатора Новгородской области Андрея Никитина, в которой заявляют о необходимости принятия мер после «варварского уничтожения» бани на набережной Александра Невского в Великом Новгороде. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в распоряжении которого есть копия петиции, главу Новгородской области также просят инициировать на федеральном уровне разработку комплексной государственной программы сохранения архитектурного облика российских городов.

Общественное движение «Новый город» Уничтожение бани

В петиции отмечается, что баня на набережной напротив Кремля, снос которой начался 2 августа, была одним из самых красивых исторических зданий города.

Здание бани, построенное в 1937 г. и реконструированное в 1950 г., являлось интересным образцом неоклассического стиля. Уникально оно было гармоничными пропорциями портика, колоннами с коринфскими капителями, треугольным фронтоном с полуциркульным окном. Автор проекта — известный новгородский зодчий, писатель и общественный деятель Илья Кушнир. Его книги о Новгороде, его улицах и архитектуре находятся не только в российских, но и зарубежных библиотеках. Именно Кушнир разработал положение по строительству на культурном слое, что дало возможность в дальнейшем разработать документы по охране культурного слоя как национального достояния России. Имя Ильи Иосифовича Кушнира по праву занимает одну из первых строк в списке новгородских зодчих, и здание бани было ярким сохранившимся примером его творчества. Мог ли он представить, как наше поколение будет распоряжаться этим наследием? « Петиция к губернатору Новгородской области «На глазах изумлённых прохожих, в спешке, за один день, новый собственник здания целенаправленно снёс при помощи тяжёлой техники главный фасад с портиком — самую красивую часть объекта.Мог ли он представить, как наше поколение будет распоряжаться этим наследием?

Александр Басун Баня на набережной Александра Невского до сноса

В петиции отмечается, что после закрытия здания бани в 2011 году «специалисты неоднократно пытались обратить внимание властей на значение этого строения как для архитектурного облика города, так и для его исторической памяти».

«Вопрос о внесении бани в перечень объектов культурного наследия был поддержан 22 мая 2019 года на заседании научно-методического совета по культурному наследию при инспекции государственной охраны культурного наследия Новгородской области. В июне 2019 года о необходимости принятия срочных мер писали академик РААСН, профессор Ю. П. Панибратов, заслуженный работник культуры, академик Российской академии художеств С. В. Заграевский и другие общественные деятели», — также отмечается в тексте.

Общественники уверены, что меры, которые действительно могли бы предотвратить снос здания, не были приняты, что «ускорило варварское уничтожение здания — новый собственник поторопился разрушить самую ценную часть здания (фасад), чтобы сохранять уже было нечего».

Авторы петиции требуют провести проверку правомерности действий собственника здания и городской администрации, выдавшей разрешение на снос, а также провести проверку правомерности решения Инспекции государственной охраны культурного наследия Новгородской области. В границах площади застройки будущего здания общественники требуют провести раскопки и взять на контроль исследование ценного культурного слоя под зданием.

Также авторы петиции требуют привлечь к разработке проекта здания местных архитекторов и реставраторов, инициировать общественные обсуждения и публичную огласку всех этапов проекта, а для предотвращения подобных ситуаций в будущем составить список особо ценных зданий Великого Новгорода, которые пока не являются выявленными объектами культурного наследия.

Петиция к губернатору Новгородской области «Снос здания на набережной в Великом Новгороде 2 августа — яркий случай, но, к сожалению, далеко не единственный. Законодательство в области охраны памятников сегодня не может защитить многие ценные для российских городов объекты. Как только встаёт вопрос о рассмотрении здания как памятника архитектуры, часто собственник стремится снести объект быстрее, чем это произойдет. По закону это не влечёт сегодня никакой ответственности, поэтому происходит повсеместно. Под влиянием коммерческих интересов не всегда удаётся сохранить статус и сохранность даже выявленных объектов культурного наследия. На месте исторических зданий и комплексов возникает однотипная, часто высокоплотная застройка. Мы продолжаем стремительно терять облик и идентичность наших городов. Ремонт, реставрация и приспособление — единственные разумные методы работы с подобными зданиями».

Губернатора просят обратить внимание на проблему утраты исторической застройки и инициировать на федеральном уровне разработку комплексной государственной программы сохранения архитектурного облика российских городов.

«Каждый подобный случай — это неуважение к жителям России, к истории страны и к культурному наследию», — говорится в тексте.

Александр Басун Баня на набережной после начала работ по сносу

Как ранее сообщало ИА REGNUM, снос здания бывшей бани на набережной Александра Невского в Великом Новгороде вызвал широкий общественный резонанс среди горожан. Ситуация обсуждалась на заседании городской думы, где председатель комитета архитектуры и градостроительства администрации Великого Новгорода Евгений Жилин заявил, что для остановки производства работ по сносу здания у чиновников мэрии не было никаких полномочий.

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Мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин также заявил, что «всё, что мы смогли сделать, получив уведомление о сносе, — сообщить в госинспекцию по охране культурного наследия и проследить, чтобы во время внезапного сноса здания никто не пострадал». Новый собственник объекта — ООО «Элис Люкс Медиа» из Челябинска — запланировало построить вместо снесённой бани гостиницу.