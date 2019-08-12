Липецк, 12 августа, 2019, 22:15 — ИА Регнум. В Липецкой области в течение 2019 года природоохранная прокуратура подала в суд 30 исков к ОГУП «Липецкоблводоканал» с требованием оградить территорию первого пояса зон санитарной охраны артезианских скважин и оборудовать подъездные пути с твердым покрытием. Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, все иски были удовлетворены, их исполнение ведомство взяло на контроль.

Предприятие не обеспечило выполнение требований санитарно-эпидемиологических норм в части оборудования скважин ограждениями, чем поставило под угрозу санитарно-эпидемиологическое благополучие населения региона и создает опасность причинения вреда окружающей среде, в том числе и подземной питьевой воде.

Ранее прокуратура сообщила, что в Елецком районе в 32 населенных пунктах вода не соответствует санитарным нормам. Из более 100 действующих и эксплуатируемых на территории района артезианских скважин зоны санитарной охраны организованы только в отношении пяти из них. Суд по требованию прокуратуры обязал ОГУП «Елецводоканал» разработать проекты организации зон санитарной охраны эксплуатируемых артезианских скважин. Суд также обязал администрации сельских поселений разместить на своих официальных сайтах сведения о качестве питьевой воды и ежегодно обновлять их.