Ростов-на-Дону, 12 августа, 2019, 22:02 — ИА Регнум. Несмотря на достигнутые договорённости о приостановке вырубки деревьев, которую проводили в ростовском парке «Осенний» под предлогом благоустройства, снос зелёных насаждений продолжается. Об этом заявила на своей странице в Facebook член регионального штаба ОНФ, эксперт по экологии Елена Хатламаджиян.

Иван Шишкин. Срубленное дерево. 1875

«В парке «Осенний» опять вакханалия. Договаривались только сухостой, но не тут-то было. Понятие сухостой — сухое дерево у всех разное. Просто нет слов», — поделилась общественница.

ИА REGNUM ранее сообщало, что вырубка деревьев в парке «Осенний» в Ростове-на-Дону приостановлена до результатов независимого дендрологического исследования. Об этом сообщает ряд местных массмедиа со ссылкой на ростовских чиновников. При этом было принято решение о сносе только сухих деревьев.